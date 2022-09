Auf dem 20-jährigen Jubiläum vom bne versprach Patrick Graichen aus dem Bundeswirtschaftsministerium ein großes Paket zur Entbürokratisierung für mehr Zubau von Erneuerbaren. Allerdings wird es wohl dennoch keine "LNG-Geschwindigkeit" bei neuen Photovoltaik- und Windkraftanlagen geben.In dieser Woche feierte der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) sein 20-jähriges Bestehen in Berlin. In dem Verband haben sich mittlerweile viele Projektierer von Photovoltaik-Kraftwerken versammelt und unter anderem die Initiative "Gute Planung" für Solarparks gestartet. In seiner Festrede sagte Geschäftsführer ...

