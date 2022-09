Baden-Baden - Die Rap-Combo Bonez MC & RAF Camora steht mit ihrem Album "Palmen aus Plastik 3" neu auf Platz eins der Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Der britische Kultrocker Ozzy Ozbourne sicherte sich mit der neuen Platte "Patient Number 9" Platz zwei, Rang drei ging neu an den britischen Popstar Robbie Williams mit seinem Album "XXV". In den Single-Charts holte sich Tiktok-Durchstarterin Nina Chuba mit "Wildberry Lillet" die Spitzenposition zurück, Miksu / Macloud & makko rutschten mit "Nachts wach" hingegen auf Rang zwei ab. David Guetta & Bebe Rexha verbesserten sich mit "Im Good (Blue)" von Platz vier auf drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.



Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

