Auf dem 23. Forum Neue Energiewelt in Berlin diskutierten zahlreiche Vertreter der erneuerbaren Energiebranche über die anstehende Herausforderungen auf dem Weg zu 100 Prozent Erneuerbare. Beim Thema eines Wiederaufbaus der europäischen Solarindustrie sahen sie vor allem die Finanzierung als Problem."Gasabhängigkeit und Technologieabhängigkeit sind zwei verschiedene paar Schuhe," sagte Andreas Bett, Leiter des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE, zu Beginn seines Vortrags auf dem Forum Neue Energiewelt in Berlin. Der Wissenschaftler nahm auf dem Forum an einer Vortragsreihe teil, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...