Eine Gewinnwarnung hat die Aktie am Mittwoch in den Abgrund gestürzt. Nach dem Kursrutsch von 33,79 Euro auf 23,77 Euro ging es am Donnerstag und Freitag noch einmal auf Talfahrt und die Aktie landete bei 21,67 Euro. Das bisherige Allzeittief wurde deutlich unterschritten, dieses Tief wurde 2013 notiert. Im Moment würden wir noch nicht darauf wetten, dass beim Gabelstaplerhersteller jetzt ein Kursanstieg folgt, der die Kion-Aktie ISIN: DE000KGX8881 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...