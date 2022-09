Berlin - Nach den Worten von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wäre das israelische Flugabwehrsystem Arrow 3 frühestens 2025 in Deutschland einsatzbereit. "Sollten wir uns für das System entscheiden und jetzt sofort Verträge abschließen und sollte die Industrie dann auch umgehend liefern können, dann könnten wir im Idealfall nächstes Jahr mit der Ausbildung anfangen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Das bedeute, dass das Flugabwehrsystem "unter optimalen Bedingungen" frühestens 2025 in Betrieb genommen werden könne. Lambrecht fügte hinzu: "So ein Verteidigungssystem kann man nicht von heute auf morgen beschaffen und einsatzfähig machen. Ja, diese Lücke ist sehr gefährlich. Aber wenn wir uns heute nicht dranmachen, sie zu schließen, dauert es noch länger."

