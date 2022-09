Überall in den Niederlanden sind die Erzeuger von Sweet Sensation aktuell mit der Ernte beschäftigt. Während der Ernte gewährleisten die Erzeuger die Qualität, indem sie die Birnen vorsichtig mit Handschuhen pflücken und sie direkt von dem Baum in die Steige legen. In dem Foto ist Obsterzeugerin Lena Zevenbergen zu sehen. Foto © The Greenery Qualität,...

