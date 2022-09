Der internationale Anbieter und Hersteller von flexiblen Transportverpackungen, LC Packaging, hat zum 1. Oktober 2022 offiziell alle Anteile an der Karl Weiterer Sack- und Planenfabrik GmbH (Weiterer) in Algermissen, Deutschland, übernommen. Seit 104 Jahren konzentriert sich Weiterer auf die Versorgung der Landwirtschaft in Deutschland mit Transportverpackungslösungen wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...