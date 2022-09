In Sorge weiter steigender Zinsen drängen Unternehmen und Staaten auf den Anleihenmarkt. Doch nicht jede Emission wird erfolgreich platziert. 16. September 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die erwartete nächste Zinserhöhung der US-Notenbank FED am kommenden Mittwoch belastet die Anleihenmärkte schon im Vorfeld. An den Zinserwartungen dürften auch schwache US-Konjunkturdaten nichts ändern: Nach Einschätzung der Commerzbank haben zwar die jüngsten US-Konjunkturdaten wie der Philly-FED-Index diese ...

