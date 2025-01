Der ehemalige Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat am Mittwoch ein Forschungspapier vorgestellt, in dem er weitere Zinserhöhungen in den kommenden Jahren vorhersagt. Wichtige Erkenntnisse Japans Wirtschaft wird voraussichtlich um mehr als 1% pro Jahr wachsen, unterstützt durch steigende Reallöhne und Konsumausgaben. Die schrittweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...