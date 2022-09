Der Euro wird zum Franken mit 0,9644 Franken und damit etwas niedriger als am Morgen oder am Freitagabend gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9992 US-Dollar. Im frühen Handel hat sie noch kurzzeitig über der Parität zum Dollar notiert. Der Euro wird zum Franken mit 0,9644 Franken und damit etwas niedriger als am Morgen oder am Freitagabend gehandelt. Zwischenzeitlich war der EUR/CHF-Kurs allerdings auf ein Tageshoch bei 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...