Der Swiss Market Index rückt zu Wochenbeginn um 0,06 Prozent auf 10'617,01 Punkte vor.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich nach einer schwachen Vorwoche am Montag wieder aus der Deckung gewagt. Nach einem schwachen Handelsstart drehten die Indizes am Nachmittag wieder vorsichtig ins Plus - gestützt von einer Erholung an der Wall Street. Doch die Anleger verhielten sich mehrheitlich vorsichtig vor verschiedenen geldpolitischen Entscheidungen in dieser Woche.

