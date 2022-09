FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 28 (26) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BIG TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 345 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANEWARE PRICE TARGET TO 2600 (2320) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9200(9100)P- 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 950 (990) P - HSBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5360 (6020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2010 (2320) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 50 (148) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES SSE PLC ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES SSE PLC TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2100 (1585) PENCE - JPMORGAN RAISES SSE PLC TO 'POSITIVE CATALYST WATCH' - ODDO BHF RAISES WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2500 (2200) PENCE - ODDO BHF RAISES WPP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1200 (1250) PENCE - HSBC CUTS OCADO TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 575 (1000) PENCE - SOCGEN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2175 (1985) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de