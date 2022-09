Europas wichtigste Börsenplätze haben am Dienstag im Vorfeld der US-Zinsentscheidung nachgegeben.Paris / London - Europas wichtigste Börsenplätze haben am Dienstag im Vorfeld der US-Zinsentscheidung nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,62 Prozent auf 3477,70 Punkte. Noch weniger gefragt waren die Aktien in Paris, wo der Cac 40 um 0,84 Prozent auf 6010,63 Zähler abrutschte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der britische FTSE 100 mit 7218,59 Punkten etwas weniger stark...

