Das Netz an Wasserstoff-Tankstellen in Norddeutschland wächst. GP Joule baut zwei weitere Stationen. Sie sind Teil eines deutsch-skandinavischen Projektes zur Förderung der Wasserstoffmobilität im Schwerverkehr. Das Unternehmen GP Joule realisiert als Projektpartner zwei Wasserstoff-Tankstellen im Raum Lübeck an der A1 sowie an der A7 errichten. Der grüne Wasserstoff stammt aus Nordfrieslands Projekt eFarm. Die von GP Joule gebauten Tankstellen werden dabei nicht nur für Lkws, sondern auch für Busse ...

