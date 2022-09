Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag mit 0,9991 US-Dollar gehandelt. Bis zum Mittag hatte sie noch knapp über der Parität notiert. Die Kursausschläge hielten sich jedoch vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch in Grenzen. Auch zum Franken hat der Euro am Dienstagnachmittag etwas Terrain eingebüsst.

