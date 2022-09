Am 1. August siedelte Europatat seine Büros in ein neues Gebäude um, dass besser zu den Bedürfnissen der Vereinigung passen wird, nachdem eine neue Strategie für den Zeitraum 2022-2025 angenommen wurde. Das neue Büro liegt auf der dritten Etage, in der Rue des Deux Eglises 26, in Brüssel. Foto © Europatat Das Büro ist nur einen Steinwurf von den...

Den vollständigen Artikel lesen ...