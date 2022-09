"Unser Energietarif orientiert sich primär an den eigenen Gestehungskosten und nicht an den massiv gestiegenen Preisen an den Energiemärkten."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Leuenberger, Ihr Standardstromprodukt Grischunpower wird für 2023 nur knapp 13 Prozent teurer. Das ist wenig im Vergleich zu den happigen Preisen, welche die Welschschweizer bald zahlen müssen und wird die Verbraucher freuen. Wie schafft Repower das? Roland Leuenberger: Wir beliefern unsere Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung hauptsächlich mit Strom aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...