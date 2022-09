Für den Winter kann Bastian Schwark, der Energiekrisenmanager des Bundes, aber noch keine Entwarnung geben.Bern - Der Gasverbrauch in der Schweiz ist in den vergangenen zwei Monaten bereits um 20 Prozent gesunken. Die Unternehmen hätten auf die hohen Preise reagiert, sagte Bastian Schwark, der Energiekrisenmanager des Bundes, in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Die Schweiz sei derzeit gut unterwegs. Für den Winter könne aber noch keine Entwarnung gegeben werden.

