New York - US-Präsident Joe Biden hat die jüngsten Schritte von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg verurteilt. "Ich lehne den Gebrauch von Gewalt im Krieg ab, um Nationen zu erobern oder Grenzen durch Blutvergießen auszuweiten", sagte er am Mittwochvormittag (Ortszeit) bei der UN-Generalversammlung in New York.



"Russland versucht, das Recht der Ukraine auf eine Existenz als Staat auszulöschen", sagte der US-Präsident. "Nun ruft Russland nach neuen Soldaten und der Kreml organisiert ein Scheinreferendum, versucht Teile der Ukraine zu annektieren", sagte Biden. Russland verstoße damit willentlich und "schamlos" gegen die UN-Charta, so der Demokrat. Deshalb unterstütze man die Ukraine in ihrem Kampf, "allein heute mit über 25 Milliarden Dollar", so der US-Präsident.

