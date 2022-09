Unter Druck stand am Morgen auch der japanische Yen. Die Notenbank der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt hält an ihrer lockeren Linie fest.Frankfurt - Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. In der Nacht auf Donnerstag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9809 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren. Gegenüber dem Franken fiel der Euro angesichts der steigende Konjunktursorgen in der Nacht erstmals unter 95 Rappen. Derzeit wird er zu 0,9495 gehandelt, am Vorabend waren es noch 0,9533.

