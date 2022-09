Der Solarpark- und Windparkentwickler WPD will sein aktuelles Portfolio in Deutschland auf 4,5 Gigawatt in den kommenden vier Jahren verdoppeln und sucht dringend personelle Verstärkung. Das Bremer Energieunternehmen WPD will nach dem Verkauf seines Offshore-Geschäftes in den Bereichen Solar und Wind stark expandieren. Wie Vorstand Björn Nullmeier dazu sagte, diene der Verkauf der Absicherung des PV-Geschäftes und der Onshore-Windenergie. "Neben dem Ausbau der Projektierung und der Verstärkung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...