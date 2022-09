Twint will künftig mit der Konsumkreditbank Cembra zusammenarbeiten. Ab Sommer 2023 sollen Rechnungskauf-Lösungen in die Bezahl-App integriert werden.Zürich - Twint will künftig mit der Konsumkreditbank Cembra zusammenarbeiten. So sollen ab Sommer 2023 Rechnungskauf-Lösungen in die Schweizer Bezahl-App integriert werden. Twint und Swissbilling, die auf Rechnungskauflösungen spezialisierte Tochtergesellschaft von Cembra, hätten sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, hiess es am Freitag in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

