Der Windenergie-Dienstleister Deutsche WindGuard setzt nun auch Drohnen für die visuelle Inspektion von Windenergie-Anlagen und eine berührungslose Blitzschutzmessung ein. Das soll Zeit und Kosten einsparen. Die Deutsche WindGuard Inspection GmbH hat ihr Portfolio an technischen Inspektionen für Windenergie-Anlagen (WEA) an Land und auf See jetzt um Prüfungen per Drohne erweitert. Neben der drohnenbasierten visuellen Inspektion mit Hilfe einer Hochleistungs-Zoomkamera bietet die Inspektionsstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...