- BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 225 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 520 (3050) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 985 (1290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 155 (200) PENCE - BARCLAYS CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 100 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 710 (680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 780 (742) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS REDDE NORTHGATE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 335 PENCE - BERENBERG STARTS SPEEDY HIRE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 52 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 70 (230) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 608 (618) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 170 (195) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2410 (2400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS THG HOLDING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 45 (250) PENCE - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 490 (420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (2700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1450 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASOS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1000 (2000) PENCE - ODDO BHF RAISES INTERTEK TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4500 (6000) PENCE



