Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 notiert am Mittag 1,1 Prozent tiefer bei 3386,56 Zählern.Paris / London - Wegen trüber Konjunkturaussichten steuern Europas Aktienmärkte auf einen weiteren Wochenverlust zu. Anleger mieden auch zum Wochenausklang das Risiko, da Wirtschaftsdaten aus der Eurozone auf eine Rezession hindeuteten. Zudem hatten sich in den Tagen zuvor etliche Notenbanken mit höheren Leitzinsen gegen die Inflation gestemmt, was die Konjunktur weiter belasten dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...