Jena Batteries will sich vom Speicherproduzenten zum Dienstleister entwickeln. Unter dem Markennamen CERQ will das Unternehmen Stromspeicherung und -bereitstellung mit eigenen Redox-Flow-Speichern anbieten. Die Jena Batteries GmbH, Hersteller einer Redox-Flow-Batterie, hat sein Geschäftsmodell erweitert und will dieses unter dem neuen Markennamen CERQ vermarkten. Aus der Idee, nachhaltige und innovative Stromspeicher zu produzieren, entstand 2013 ein Start-Up, das mittlerweile zu einem Unternehmen ...

