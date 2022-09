Der Fachkräftemangel ist aktuell die weitaus größte Herausforderung, um den Photovoltaik-Zubau in Deutschland auf die politisch gewünschten Ziele anzuheben. Auf Einladung von Sonepar diskutierten Vertreter aus dem Handwerk mit Energieexperten, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssten. Einer davon ist, die Jugend für handwerkliche Berufe zu gewinnen, wie die Diskussion zeigte, von der pv magazine exklusiv berichtet.Während am Freitag wieder tausende Jugendliche und Erwachsene dem Aufruf von "Fridays for Future" folgten und in den Klimastreik traten, suchen Handwerksbetriebe händeringend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...