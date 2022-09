Wegen Faktoren wie dem Ukraine-Krieg, der drohenden Energiekrise und Konjunktursorgen werde der Franken tendenziell gefragt bleiben, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten auf den niedrigsten Stand seit rund 20 Jahren gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise nur 0,9737 US-Dollar. Dies war der niedrigste Stand seit Ende 2002. Am Morgen hatte der Euro noch über 0,98 Dollar notiert. Der Euro hat sich auch zur Schweizer Währung wieder abgeschwächt und notiert am Mittag mit 0,9580 Fr.

Den vollständigen Artikel lesen ...