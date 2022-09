Dem Startup aus Kemptthal wurde am Freitag im Rahmen des Swiss Sustainability Forum in Bern von Jurypräsidentin und Alt-Bundesrätin Doris Leuthard die begehrte Auszeichnung verliehen.Bern - Das Foodtech-Unternehmen Planted Foods AG gewinnt den mit 25'000 Franken dotierten «Green Business Award», den bedeutendsten Nachhaltigkeitspreis der Schweizer Wirtschaft. Dem Startup aus Kemptthal ZH, das Fleischalternativen aus pflanzlichen Proteinen herstellt, wurde heute im Rahmen des Swiss Sustainability Forum in Bern von Jurypräsidentin und Alt-Bundesrätin Doris Leuthard die begehrte...

