Der Bundesrat will den Gasverbrauch in der Schweiz vermindern. Er empfiehlt deshalb Anlagen, die mit Gas und Öl betrieben werden können, auf Heizöl umzustellen.Bern - Der Bundesrat will den Gasverbrauch in der Schweiz vermindern. Er empfiehlt deshalb, Zweistoff-Anlagen, also Anlagen, die mit Gas und Öl betrieben werden können, vom 1. Oktober an auf Heizöl umzustellen. Die Landesregierung nahm an ihrer Sitzung am Freitag Kenntnis von der Empfehlung des Wirtschaftsdepartements (WBF) und des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

