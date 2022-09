Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Talfahrt fortgesetzt und damit auch die gesamte Handelswoche tief im Minus beendet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Talfahrt fortgesetzt und damit auch die gesamte Handelswoche tief im Minus beendet. Der Leitindex SMI sank kurzzeitig gar unter die Marke 10'100 Punkten und damit auf den tiefsten Stand seit dem November 2020. Die restriktive Zinspolitik der Notenbanken und die Furcht vor dem Abgleiten in eine Rezession zerrten an den Nerven der Anleger...

