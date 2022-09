Medios ISIN: DE000A1MMCC8 setzt die Talfahrt den vierten Tag in Folge fort und hat am Freitag mit einem Kurs von 18,96 Euro ein neues Jahrestief markiert. Seit dem 13. September sieht man einen steilen Absturz und in diesem Zeitraum hat die Aktie bereits 27 Prozent an Wert verloren. Mit dem Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 20,00 Euro steht die Aktie möglicherweise vor einem weiteren Niedergang, der sich aus charttechnischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...