Schaut man sich den 6-Monats-Chart der SMA Solar Technology-Aktie ISIN: DE000A0DJ6J9 auf Tagesbasis seit April an, sieht man, dass es am Ende jeder Aufwärtsbewegung zu einer deutlichen Korrektur kam. Aktuell bewegt sich der Kurs wieder Richtung Süden und seit dem Jahreshoch hat die Aktie schon mehr als zwanzig Prozent an Wert verloren. Der Abstand zur 100-Tage-Linie beträgt nur noch 54 Cent und sollte diese Linie verloren gehen, droht ein Absturz ...

