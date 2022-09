Der Schweizerische Gewerbeverband sgv ist über das Ja des Stimmvolks zu den beiden Vorlagen zur AHV 21 sehr erfreut.Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv ist über das Ja des Stimmvolks zu den beiden Vorlagen zur AHV 21 sehr erfreut. Es sei ein Ja zu einem gut austarierten Reformpaket und ein erster Schritt in Richtung weitergehender Sanierung, heisst es in einer Stellungnahme. Nun gelte es, die andere grosse Baustelle in der Altersvorsorge, die BVG-Reform, anzugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...