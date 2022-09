Die EU-Kommission hat den 23. September zum "EU-Bio-Tag" erklärt. Europaweit wird damit der Öko-Landbau gefeiert! Aus diesem Anlass erklärt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir im Interview mit das Informationsportal www.oekolandbau.de, was er am Öko-Landbau so sehr schätzt und wie die Transformation der Landwirtschaft gelingen kann....

