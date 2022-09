In der Fortsetzung ihrer erfolgreichen Veranstaltungen organisieren Green Smile und HortiTool am 9. und 10. November, in Agadir die Morocco Berry Conference. Das ist eine wichtige Veranstaltung, die sich an Leute aus dem Sektor für Beeren aus Marokko und darüber hinaus richtet, wobei Hauptakteure und Experten aus rund 20 Ländern teilnehmen werden. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...