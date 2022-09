Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist positiv auf Covid-19 getestet worden. "Jetzt hat mich Corona auch erwischt, zum ersten Mal", schrieb sie am Montagmorgen bei Twitter.



Das Virus bleibe tückisch. Sie rief die Bürger auf, im Herbst "auf sich aufzupassen". Faeser machte keine Angaben dazu, ob sie Symptome hat. Dem Vernehmen nach muss die Ministerin jetzt ihre in den kommenden Tagen anstehenden Termine absagen.



In der Vergangenheit hatten sich bereits mehrere Minister mit Corona infiziert. Größere Auswirkungen auf die Regierungsarbeit hatte dies aber nicht.

