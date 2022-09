Für die EU und die Eurozone kommt es derzeit dick: Nicht nur das Europa unter einer veritablen Energiekrise leidet, jetzt kommt es auch noch zu einem historischen Sieg der Rechten in Italien.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Für die EU und die Eurozone kommt es derzeit dick: Nicht nur das Europa unter einer veritablen Energiekrise leidet, jetzt kommt es auch noch zu einem historischen Sieg der Rechten in Italien. Ersten Hochrechnungen zufolge kann das Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia mit einer Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments rechnen.

