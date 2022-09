Die Förderprogramme sind Resultat einer Ausschreibung in Industrie, Dienstleistung und Haushalten. Zudem erhielten 49 Projekte bis Ende August Förderbeiträge von zehn Millionen Franken.Bern - Der Bund unterstützt im laufenden Jahr acht neue Stromsparprogramme mit 23 Millionen Franken. Das ist das Resultat einer Ausschreibung in Industrie, Dienstleistung und Haushalten. Zudem erhielten 49 Projekte bis Ende August Förderbeiträge von zehn Millionen Franken. Die Gesuche konnten seit dem 8. November 2021 eingereicht werden, wie das Bundesamt für Energie am Montag mitteilte.

