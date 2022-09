Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach seiner Arabien-Reise positiv auf Covid-19 getestet worden. Er habe "milde" Erkältungssymptome, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag mit.



Der Kanzler habe sich in Isolation begeben. Am Morgen hatte bereits Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mitgeteilt, positiv auf das Virus getestet worden zu sein. Auch dies war nicht der erst Corona-Fall im Kabinett: In den vergangenen Monaten hatten sich schon mehrere Minister infiziert. Größere Auswirkungen auf die Regierungsarbeit hatte dies aber nicht.



Allerdings stehen in dieser Woche auch mehrere wichtige Termine für Scholz an, unter anderem die Bund-Länder-Runde zum dritten "Entlastungspaket" am Mittwoch.

