Berlin - Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt ist vom Neustart seiner Mannschaft überzeugt. "Im ganzen Klub, in der Mannschaft, praktisch in jedem Bereich ist neuer Schwung drin", sagte der 30-Jährige dem "Kicker".



Besonders verantwortlich sei dafür der neue Trainer Sandro Schwarz, der mit dem offensiven Umschalten eine neue Spielweise etablierte. "Diese Spielweise hat er uns in der Vorbereitung eingeimpft. Und wir setzen sie, finde ich, in den meisten Spielen schon sehr ordentlich um", so der Verteidiger. Laut Plattenhardt sind die Berliner noch immer "nicht am Limit angekommen".



Nach sieben Spieltagen belegen die Hauptstädter in der Bundesliga aktuell den 13. Platz. Die Mannschaft ist seit Beginn des Monats ungeschlagen und erreichte fünf Punkte aus drei Spielen. Mit Blick auf eine Vertragsverlängerung zeigte sich der ehemalige Nationalspieler offen: "Wir sprechen miteinander, und es wird sicher noch einige Gespräche geben." Er fühle sich in der Hauptstadt wohl und wisse dies auch zu schätzen.



Plattenhardt, der bei der WM 2018 in Russland im Kader der Nationalmannschaft stand, macht sich trotz guter Leistungen in der Bundesliga aktuell keine großen Gedanken über ein Comeback im Nationalteam. Es sei nicht so, dass er "jeden Tag" davon träume, wieder dabei zu sein.

