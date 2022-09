Die neu auktionierten SNB-Bills werden aber auf jeden Fall in den Daten von nächster Woche sichtbar sein.Zürich - Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind in der vergangenen Woche gesunken. Die sogenannten SNB-Bills, welche die SNB vergangene Woche als liquiditätsabschöpfende Massnahme implementiert hat, spielen laut einem Experten aber noch keine Rolle. Die Offenmarktoperationen der Notenbank zu Verminderung des Liquiditätsangebots am Geldmarkt besteht aus zwei Instrumenten...

