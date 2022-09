"Meiner Meinung nach muss die Europäische Zentralbank (EZB) die Grundprinzipien des Gradualismus und der Flexibilität beibehalten, da sie mit einem anderen Problem konfrontiert ist als die Fed in den USA", sagte EZB-Ratsmitglied Yannis Stournaras am Montag. "Die Inflation in Europa kommt heute von der Angebotsseite und nicht von der Nachfrageseite", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...