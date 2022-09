Die Auslieferung an Kunden soll im ersten Quartal 2023 beginnen. Noch für dieses Jahr ist eine Finanzierungsrunde geplant, um die Produktionskapazitäten auf bis zu 500 Megawattstunden auszuweiten.Nach zweijähriger Entwicklungszeit hat Eleven ES nach eigenen Angaben einen Prototyp der größten Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriezelle in Europa hergestellt. Die ersten Chargen sollen nach Angaben des Unternehmens im ersten Quartal für Kundentests ausgeliefert werden. Zuvor werde die "EDGE-Batteriezelle" auf dem "The Business Booster", einer Netzwerkveranstaltung von EIT Innoenergy in Lissabon präsentiert. ...

