Um die Wirtschaftlichkeit der Produktion von Solarzellen insbesondere in Europa zu verbessern, ist eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit entscheidend. Das Fraunhofer ISE hat mit Industriepartnern nun ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Hocheffiziente Solarzellen doppelt so schnell produzieren. Das will ein Konsortium aus Anlagenbauern, Messtechnikherstellern und Forschungsinstituten unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE erreichen. Dafür entwickelt es ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...