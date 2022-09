11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr in der Mülltonne [1] . Um ein Zeichen gegen diese Lebensmittelverschwendung und für mehr Lebensmittelwertschätzung zu setzen, setzt Netto Marken-Discount jetzt seine Initiative "Keiner ist perfekt" fort. Foto © Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG Im Zeitraum vom 29. September bis zum 6....

Den vollständigen Artikel lesen ...