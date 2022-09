Der US-Dollar legt bereits seit einer ganzen Zeit stetig zu. Auf dem Euro lasten zudem die Energiekrise und die trüben Konjunkturaussichten.Frankfurt - Der Euro und das britische Pfund haben sich am Dienstag nach einem turbulenten Wochenauftakt stabilisiert. Ein Euro kostete am Morgen 0,9642 US-Dollar, das britische Pfund notierte bei 1,0770 Dollar. Am Montag war der Euro mit 0,9554 Dollar auf einen 20-jährigen Tiefstand gefallen, das britische Pfund sank mit 1,0350 Dollar auf ein Rekordtief zum Dollar. Zum Franken hatte der Euro am...

