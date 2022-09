Vom Allzeithoch hatte Hypoport ISIN: DE0005493365 bereits über 450 Euro verloren und nach der Gewinnwarnung am Donnerstagabend folgte am Freitag ein Tagesverlust von rund 67 Euro, den man in dieser Größenordnung auch nicht alle Tage sehen kann. Damit steht im laufenden Jahr bereits ein Kursverlust von etwa 84 Prozent zu Buche und jetzt muss man schauen, ob sich die Gegenreaktion vom Tagestief am Montag weiter nach oben entwickelt oder ob das Ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...