- BERENBERG CUTS DEVOLVER DIGITAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 80 PENCE - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2200 (2550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS INCHCAPE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1035 PENCE - DAVY RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - DEUTSCHE BANK RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 280 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 400 (411) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 261 (256) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 187 (182) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1080 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2840 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1290 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 3900 (4650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC REINITIATES HUNTING WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 400 PENCE - UBS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 205 (280) PENCE - 'NEUTRAL'



