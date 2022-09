Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, Finanzdienstleister in die Lage zu versetzen, schneller und flexibler bessere Bankdienstleistungen anzubieten.Berlin - Die SWK Bank mit Sitz in Bingen am Rhein kooperiert mit der Cloud-Banking-Plattform Mambu. Durch die Bündelung und Ergänzung der jeweiligen Leistungsangebote im Bereich Banking as a Service (BaaS) und Software as a Service (SaaS) schaffen die beiden Partner ein neues gemeinsames Produkt- und Serviceangebot für B2B-Kunden. Im Rahmen der Partnerschaft bringt die SWK Bank ihre modularen...

Den vollständigen Artikel lesen ...